علاج والدة المعارض الروسي كارا مورزا في مستشفى في المانيا

أكد ناشط المعارضة الروسي البارز فلاديمير كارا مورزا اليوم الثلاثاء أن والدته أصيبت بمرض ،وأنه يتم علاجها في مستشفى في برلين، لكنه قال إنه لا يوجد دليل على أنه تم تسميمها كما كان يخشى في البداية.

وكتب كارا مورزا في منشور على موقع إكس "والدتي موجودة بالفعل في أحد مستشفيات برلين، ولكن لم يتم تأكيد الشكوك حول التسمم أو الإصابة بأزمة قلبية. ويواصل الأطباء التقييم. وسنكون ممتنين لوسائل الإعلام لاحترامها خصوصية عائلتنا".

وقالت الشرطة الألمانية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إنها تحقق في محاولة قتل محتملة بعد الاشتباه في أنه تم تسميم امرأة ألمانية روسية لم يتم الكشف عن اسمها.



ثم حددت العديد من وسائل الإعلام الألمانية هوية المرأة على أنها قريبة لكارا مورزا، الذي أطلق سراحه من السجن في روسيا كجزء من تبادل السجناء مع الغرب في أغسطس/آب.



وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المرأة اشتكت من الغثيان واتصلت بسيارة إسعاف بعد أن اشتبهت في تعرضها للتسميم.

يتم إجراء فحوصات الدم لجميع أنواع المواد السامة. وقالت المتحدثة باسم الشرطة ، قبل ان يكتب كارا مورزا منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي ، إنه يتم اتخاذ جميع التدابير الشرطية اللازمة للحفاظ على السلامة العامة، ولكن ايضا لتحديد المشتبه بهم المحتملين ".