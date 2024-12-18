 أمريكا.. مقتل شخص وإصابة 9 في إطلاق نار وحادث تصادم ببالتيمور - بوابة الشروق
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 6:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أمريكا.. مقتل شخص وإصابة 9 في إطلاق نار وحادث تصادم ببالتيمور

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 5:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 5:26 م

أسفر إطلاق نار وحادث اصطدام سيارة عنيف مرتبط به ليلة أمس الثلاثاء في إحدى الضواحي الواقعة شمالي بالتيمور عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين، بحسب ما ذكرته الشرطة الأمريكية.

وقال قائد شرطة مقاطعة بالتيمور روبرت ماكولو في مؤتمر صحفي إنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار في أنحاء حي قرب الموقع الذي اصطدمت به السيارة في نهاية المطاف خارج دار جنائز بدا أنها مغلقة آنذاك.

وأدلى ماكولو ببعض التفاصيل عن إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن المحققين يعتقدون أنه كان استهدافيا ومنفردا.

وأضاف: "يبدو أن الأفرد في هذه القضية كانوا يعرفون بعضهم البعض نوعا ما وأن هذه الواقعة متعمدة واستهدافية".

ولم يتطرق المسؤولون إلى حالة الضحايا التسع الذين يخضعون للعلاج. وأشاروا إلى أنه لم يتضح ما إذا كانوا أصيبوا جميعا بأعيرة نارية.

 


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