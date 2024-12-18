وزارة الداخلية السعودية تطلق ختما خاصا احتفاء باليوم العالمي للغة العربية

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع مَجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ختمًا خاصًا باليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 من شهر ديسمبر 2024م، تحت شعار «لغتنا نفخر بها».

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر المنافذ الدولية للمملكة.

ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وذلك بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، كونه اليوم الذى أصدرت فيه، والذى يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.