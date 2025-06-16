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أعداد جريدة الشروق
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24 قتيلا في إسرائيل جراء الضربات الإيرانية منذ الجمعة

وكالات
نشر في: الإثنين 16 يونيو 2025 - 11:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يونيو 2025 - 11:24 ص

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين، بسقوط 24 قتيلا في إسرائيل نتيجة الضربات الصاروخية الإيرانية منذ الجمعة.

وفي وقت سابق، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن "سكان طهران سيدفعون الثمن"، وذلك بعد سقوط قتلى في إسرائيل جراء ضربات صاروخية إيرانية استهدفت مناطق مدنية خلال الليل.

وقال كاتس، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إنّ "الديكتاتور المتباهي في طهران تحول إلى مجرم جبان، يطلق الصواريخ بشكل متعمد على الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل في محاولة لثني الجيش عن مواصلة هجومه الذي يدمّر قدراته"، مضيفا: "سيدفع سكان طهران الثمن، قريبا"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وفي السياق نفسه، صرّح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، بأن إيران لا تزال تملك لافا من الصواريخ، مشيرا إلى أن "هذه ليست حملة يمكن من خلالها القضاء على هذا التهديد، لا خلال أيام ولا خلال فترة قصيرة".

وأضاف هنجبي، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ "ما يحدث حاليا هو بالضبط ما توقّعه محللو الاستخبارات في الجيش عندما خططوا للحملة"، موضحا أنّ الرد الإيراني يشمل "إطلاق صواريخ عشوائية على السكان المدنيين".

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