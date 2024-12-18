ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا لتصل إلى 1.39 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 1.38 مليـار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، بلغت قيمة الصلدادرات المصرية لأندونيسيا 109.5 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 115 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا 1.3 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 1.3مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وجاء الملح والكبريت والأسمنت في مقدمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى اندونيسيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 بقيمة 55 مليون دولار، يليه الفواكه والأثمار بقيمة 12 مليون دولار، ثم الخضر والنباتات بقيمة 11 مليون دولار، وخامات معادن بقيمة 8 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 5 ملايين دولار.

بينما جاءت الشحوم والدهون والزيوت الحيوانية أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من إندونيسيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 بقيمة 703 ملايين دولار، يليها البن والشاى والبهارات بقيمة 92 مليون دولار، ثم الحديد والصلب بقيمة 74 مليون دولار، والات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 62 مليون دولار، والسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 50 مليون دولار.

ووفق للإحصاء، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أندونيسيا 5.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022-2023 مقابل 19 مليون دولار خلال العام المالى 2021-2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأندونيسيين العاملين بمصر 3.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022-2023 مقابل 4.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021-2022.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الأندونيسية في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022-2023،مقابل 956 ألف دولار خلال العام المالى 2021-2022.

بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أندونيسيا 54.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022-2023، مقابل 179.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021-2022.

وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان اندونيسيا 284.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة إندونيسيا طبقاً لتقـديرات البعثة 800 مصري حتى نهاية عام 2023.