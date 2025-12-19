مؤشرات الحصر العددي بالمطرية: تقدم زهران والعمدة والدمرداش

أظهر الحصر العددي للأصوات الانتخابية، خلال فرز اللجان الفرعية، تقدّم المرشح محمد زهران في عدد من اللجان.

وفي لجنة مدرسة بورسعيد الخاصة، التي بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة بها 636 صوتًا، حصل محمد زهران على 369 صوتًا، متقدمًا بفارق محدود على دودو العمدة الذي نال 363 صوتًا، بينما حصل وائل الطحان على 303 أصوات، وعلي الدمرداش على 236 صوتًا.

أما لجنة براعم الإيمان الخاصة، والتي سجلت 349 صوتًا صحيحًا، فقد واصل زهران تقدمه بحصوله على 257 صوتًا، مقابل 153 صوتًا لوائل الطحان، و128 صوتًا لعلي الدمرداش.

وفي لجنتي السيدة خديجة، والبالغ إجمالي الأصوات الصحيحة بهما 733 صوتًا، تصدّر دودو العمدة النتائج بحصوله على 484 صوتًا، يليه محمد زهران بـ366 صوتًا، ثم علي الدمرداش بـ317 صوتًا، بينما حصل وائل الطحان على 299 صوتًا.

وفي لجنتين بمدرسة النصر سكول الخاصة، والبالغ إجمالي الأصوات الصحيحة بهما 1653 صوتًا، تصدّر علي الدمرداش النتائج بحصوله على 971 صوتًا، يليه دودو العمدة بـ926 صوتًا، ثم وائل الطحان بـ832 صوتًا، فيما حصل محمد زهران على 577 صوتًا.

