مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرارات لتقييد حملة ترامب ضد فنزويلا وعصابات المخدرات

صوت مجلس النواب اليوم الأربعاء على قرارين يهدفان إلى الحد من سلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات وفنزويلا.

وقد أجبر الديمقراطيون على إجراء التصويت باستخدام قرارات "سلطات الحرب"، في وقت صعد فيه ترامب تهديداته ضد فنزويلا، بينما تساءل الكونجرس عن كيفية إدارة الجيش الأمريكي لحملة أدت إلى تدمير 25 سفينة يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات وقتل ما لا يقل عن 95 شخصًا.

وبموجب التشريع، إذا أصبح قانونًا، سيتعين على إدارة ترامب الحصول على تفويض من الكونجرس قبل مواصلة الهجمات ضد العصابات التي تعتبرها منظمات إرهابية في نصف الكرة الغربي أو شن هجوم على فنزويلا نفسها.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء ،قال الرئيس ترامب إنه أمر بفرض حصار على جميع "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس ترامب، الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية أمريكية في المنطقة.



وهدد ترامب إلى بأن الهجمات البرية قادمة قريبا، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل بشأن مواقعها.