وزير الأوقاف: حكم الإدارية العليا حول استخدام مواقع التواصل للإساءة للأشخاص حماية للمجتمع

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حكم الإدارية العليا الصادر بشأن عقوبة من يستخدم مواقع التواصل للنيل من الأمن القومي للبلاد، أو الأمن العام، أو النيل من سمعة الناس، أو التطاول عليهم، حكمًا يتسق مع حرص الدين والقانون على صيانة الآداب العامة وترسيخها، وحماية الأعراض، وذلك ما أكدت عليه الوزارة في خطبة الجمعة الماضية عن الآداب العامة.



وأضاف في بيان له اليوم، أن الحكم يتسق أيضا مع حماية المجتمع والأوطان التي هي من صميم مقاصد الأديان، ويسهم في القضاء على الفحش والبذاءة وسيء الأخلاق، حيث يقول نبينا "صلى الله عليه وسلم": "ما كانَ الفُحشُ في شيءٍ إلَّا شانَهُ".



واستطرد: "فديننا دين الأخلاق السامية والقيم النبيلة الراقية، وإن الله عز وجل ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهو ما يقتضي منا جميعًا العمل الجاد والمشترك لترسيخ كل المعاني النبيلة، والأخذ على يد من يعبثون بأمن المجتمع ويخرجون على قيمه وقوانينه ونظامه العام، العلماء بالحكمة والموعظة الحسنة ، والقانون بالعقاب الرادع".