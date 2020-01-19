 طائرة شراعية تقتحم المجال الجوي فوق برلين أثناء مؤتمر بشأن ليبيا - بوابة الشروق
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طائرة شراعية تقتحم المجال الجوي فوق برلين أثناء مؤتمر بشأن ليبيا

د ب أ
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 6:54 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 6:54 م
اقتحمت طائرة شراعية المجال الجوي فوق العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد، أثناء انعقاد مؤتمر دولي بخصوص ليبيا شاركت فيه المستشارة انجيلا ميركل وزعماء وممثلون لعدة دول.

وصاحبت مروحية تابعة للشرطة الألمانية الطائرة الشراعية حتى أقرب مطار.

وأعلنت الشرطة أن ما حدث يقع تحت طائلة القانون لأن المجال الجوي فوق برلين مغلق بالنسبة للطائرات الخاصة أثناء فترة انعقاد المؤتمر.

وهبطت الطائرة الشراعية في مطار شتراوسبرج.

وساد الهدوء في العاصمة الألمانية على نطاق واسع خلال انعقاد المؤتمر في ديوان المستشارية، فيما عدا ما أشارت إليه الشرطة من وقوع بعض المناوشات الفردية مع محتجين

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