ضبط عامل ينقب عن الآثار بمنزله في سوهاج

تحفظت مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، اليوم الأحد، على مسكن عامل بدائرة مركز المنشاة، إذ تم ضبطه أثناء تنقيبه عن الآثار، والعثور على حفر بالمسكن ينتهي بسرداب مؤدي إلى صالة أثرية لمعبد بطلمى، بها 6 أعمدة ترتكز على قواعد من الحجر الجيرى.



بدأت الواقعة عندما تلّقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة، محرر بمعرفة شرطة السياحة والآثار، بورود معلومات لشرطة السياحة والآثار، بحفر وتنقيب «محمود. أ»، 42 سنة، عامل، عن الآثار داخل مسكنه بدائرة المركز، وأكدت تحريات مباحث شرطة السياحة والآثار لمنطقة وسط الصعيد صحة المعلومات.



وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت مأمورية من مباحث شرطة الآثار بسوهاج، بالاشتراك مع مباحث مركز المنشاة، بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بمداهمة مسكن المتحرى عنه وضبطه أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل.



وخلال البحث، تم العثور على حفرة دائرية الشكل بعمق 7 أمتار، تنتهى بسرداب من الناحية الجنوبية يمتد بطول 20 مترًا، مؤدى إلى صالة بها 6 أعمدة كاملة على قواعد من الحجر الجيرى، عليها رسومات وزخارف، وتم العثور أيضا على جدران من الحوائط من الحجر الجيرى، وبعرض مكان الحفر والتنقيب على لجنة من الآثار، أكدت أن المكان عبارة عن صالة لمعبديرجع إلى العصر البطلمي.



وأوصت اللجنة بتشكيل لجان كل فيما يخصه لبيان ماهية الرسومات الموجودة داخل صالة المعبدوعلى الجدران، واعترف المتهم بحفره بقصد التنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على مكان الحفر والمنزل والمتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 430 إدارى مركز شرطة المنشاة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.