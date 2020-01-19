المسماري: لن نتراجع إلى الخلف ولو بـ«خندق واحد»

شدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، على أن «الجيش الليبي لا يمكن أن يتراجع إلى الخلف أمام أية ضغوطات».

وقال خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، إن «الجيش الوطني الليبي يسعى إلى تحرير البلاد من الإرهاب والجرائم والتدخل التركي والغزو العثماني وبسط نفوذ الدولة الليبية على كامل إقليمها الجغرافي»، مؤكدًا أن «الجيش يعمل على إنفاذ القانون المعطل في الدولة وانتشالها من الفوضى العارمة وعودة الاستقرار والأمن بقوة».

وأضاف: «نقوم بتضحيات كثيرة وليس من السهل اتخاذ قرار بالتراجع ولو بخندق واحد، نحن نحارب إلى الأمام وليس الخلف»، لافتًا إلى كلمة المشير حفتر التي قال فيها «لن نسمح بهذه الفوضى وتحكم العناصر الإرهابية في المشهد الليبي».

وأشار إلى أن «قائد الجيش الوطني الليبي يعي تمامًا خطورة المرحلة وتضحيات الشعب، وأن التراجع خيانة لدماء الشهداء»، معربًا عن استغرابه من مجلس الأمن وكافة دول الاتحاد الأوروبي المتحدثة بمصطلح الجيش الوطني الليبي، ولا تتعامل معه بشكل صادق.