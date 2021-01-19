آداب عين شمس تطلق دورة اللغة العربية وآدابها لأئمة وواعظات الأوقاف

انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها جامعة عين شمس ممثلة في كلية الآداب بعنوان: "اللغة العربية وآدابها"، بالتعاون مع وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور مصطفىى مرتضى عميد كلية الآداب، وتنفيذ الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تتناول المحاضرات على مدار 4 أيام، عددا من الموضوعات منها اللغة العربية وقواعد النحو العربي وأسس البلاغة العربية ومستحدثاتها وكذلك الأخطاء اللغوية الشائعة في القراءة والكتابة.

وأكد الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال افتتاح فعاليات الدورة التدريبية، أن إقامة هذه الدورة يأتي في إطار تفعيل أحد بنود البروتوكول المبرم يوم الأربعاء 13 يناير 2021 بين جامعة عين شمس ووزارة الأوقاف في إطار الدور الذي يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال عقد البروتوكولات والعمل على تنفيذها، تحقيقًا للتعاون العلمي والثقافي بين الجامعة ومختلف مؤسسات الدولة من أجل رفعة الوطن والنهوض به.

فيما أكد الدكتور محمود الفخراني مساعد وزيرالأوقاف، على سعادته بحفاوة الاستقبال والاستضافة من جانب مسئولي كلية الآداب حيث عكفوا على تقديم جميع التسهيلات وأعدوا ترتيبا محكما لفعاليات الدورة.

وأكد أهمية هذه الدورة التدريبية في رفع كفاءة الأئمة والواعظات إيمانًا بما يؤدونه من رسالة سامية، حيث إن اللغة العربية هي أداة التواصل بين الإمام والمأمومين وأن لسان الأمة وهم الدعاة والأئمة والواعظات لابد أن يتميزوا بسلامة اللغة واستقامة الفكر فهم "كالنحلة تأخذ من كل ثمرة ثم تؤتى عسلها"؛ لذا لم يجدوا أعظم من كلية الآداب جامعة عين شمس ليستقوا منها هذا العلم.

كما أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن عقد هذه الدورة التدريبية يأتي في إطار صميم دور جامعة عين شمس ممثلة في كلية الآداب وخاصة قسم اللغة العربية في تقديم أصول الثقافة وقواعد اللغة العربية الأصيلة للدارسين.

وأعرب عميد الكلية عن أمله في استمرار أواصر الصداقة بين بيت الخبرة في اللغة العربية وبيت الخبرة في الدعوة والدين متمثل في وزارة الأوقاف.

كما حث الأئمة والمحاضرين على ضرورة أن تشمل المحاضرات على الحوار المثمر بديلًا عن الطرق التقليدية في التلقين.

فيما أكدت الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الدورة التدريبية تقام بدءأ من اليوم وعلى مدار 4 أيام بواقع 30 ساعة ويستفيد منها حوالي 50 إمام وواعظة، بالإضافة إلى عمل تقييم بعد كل محاضرة ويتم تسليم الشهادات وتكريم القائمين على الدورة يوم الأحد القادم في الحفل الختامي للدورة التدريبية.

ويحاضر فيها نخبة من أساتذة قسم اللغة العربية على رأسهم الدكتورة منال محرم رئيسة القسم، والدكتورة هدى عطية أستاذة البلاغة والدكتور أحمد عبدالحميد، والدكتورة فاطمة عبدالتواب.

كما أكدت الديدي مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للدارسين والحاضرين.