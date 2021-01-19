الولايات المتحدة تسجل 137 ألفا و885 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية 137 ألفا و885 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 24 مليونا و74 ألفا و657 حالة على الأقل.

وقالت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- إنه تم تسجيل 1381 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 398 ألفا و981 حالة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 31 مليونا و161 ألفا و75 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 12 مليونا و279 ألفا و180 جرعة على الأقل للمواطنين.