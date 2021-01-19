المدن الذكية وتكنولوجيا الإعلام في دورة لإعلاميي جنوب السودان

التقى مستشار وزير الدولة للإعلام الدكتور إيهاب الوجيه، اليوم الثلاثاء، مع وفد الإعلاميين من دولة جنوب السودان في جلسة نقاشية عن المدن الذكية وتكنولوجيا الإعلام.



وأوضح الوجيه ضرورة تنقيح المعلومات الواردة والتأكد من صحتها في ضوء هذا الكم الهائل من تدفق المعلومات؛ نظرًا لأن كل شخص يحتاج إلى معلومات محددة غير الآخر.



كما تناول مستشار وزير الدولة للإعلام، الاتجاه الحديث للمدن الذكية، وعرض بعض أشكال التكنولوجيا المستخدمة في المنازل، سواء في المطابخ أو الحمامات أو غرف المعيشة، وكذلك في وسائل المواصلات والشوارع، وكيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا في الوصول إلى المعلومات التي تهم كل فرد فقط.



واستعرض الوجيه التكنولوجيا الخاصة بالواقع الافتراضي وتمَكُّن الدول المتقدمة من إيصال المعلومات مرئيةً بشكل مشوق وممتع ليتلقاها الجمهور بسعادة.



ويأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التى ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة بوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.