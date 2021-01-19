 والي غرب دارفور: 50 ألف نازح نتيجة أحداث العنف - بوابة الشروق
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والي غرب دارفور: 50 ألف نازح نتيجة أحداث العنف

اعمال عنف بغرب دارفور - ارشيفية
اعمال عنف بغرب دارفور - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 6:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 6:48 م
أكد محمد عبدالله الدومة، والي ولاية غرب دارفور (غرب السوان)، أن أحداث العنف في منطقة "كريندق"، خلَّفت أكثر من 50 ألف نازح حسب الإحصاءات الأولية، منتشرين في 35 مركز إيواء في مدينة الجنينة.

وناشد الدومة، حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الثلاثاء، المنظمات الدولية والتطوعية ومنظمات المجتمع المدني، تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين نتيجة تلك الأحداث.

وقال الدومة إن هناك احتياجات أساسية تتمثل في المياه والغذاء فضلا عن تقديم الإعانة الطبية والوقائية وخدمات الصرف الصحي.

وأشارت وكالة "سونا" إلى أن أحداث "كريندق"، خلّفت خسائر فادحة تقدر بأكثر من 129 قتيلا و198 جريحا.

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