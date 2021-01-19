ملتقى الحوار السياسي الليبي يوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، عن موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية.



وقالت البعثة، في بيان، أنها أجرت عملية تصويت استغرقت يوماً واحداً بدءاً من أمس الإثنين العاشرة صباحًا إلى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وطلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح.



جاء ذلك بعد الاتفاق على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، والذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف السبت الماضي.



ولفتت البعثة إلى أن 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي الليبي شاركوا في عملية التصويت، إذ صوت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي 73% من الأصوات المدلى بها، وصوت 19 عضوًا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.



وأكدت البعثة الأممية اعتماد الاقتراح، بعدما نال 73% من الأصوات، بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة 63% من أصوات المقترعين.



في غضون ذلك، أشادت البعثة بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذين شاركوا في عملية التصويت، لالتزامهم بالحوار الليبي-الليبي الذي يسرته الأمم المتحدة، ولتحملهم مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي.



من جهتها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن اليوم يصادف الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، مضيفة: "وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف نوفمبر الماضي".