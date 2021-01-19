واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الحملات، تحت إشراف اللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية لقطاع التموين والتجارة، عن ضبط 1240 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط 3٫17 طن "أسماك مدخنة - مصنعات لحوم"، مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ضبط طن أسماك مدخنة "رنجة"، معبأة داخل عبوات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

وتم ضبط مالك محل بدال تمويني بمحافظة الغربية، وبحوزته 2٫5 طن سكر تمويني، مخصص ربطا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط 5٫5 طن "مخلل مشكل - ملح طعام" معبأ داخل براميل وأجوله بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالكة مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، قدرت بــ 440٫637 جنيه، بالإضافة إلى ضبط قائد سيارة بمحافظة بالدقهلية، وبحوزته 116 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي قدرت بــ 15660 جنيها.

وتم ضبط 3 أطنان "أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر"، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.