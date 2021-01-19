قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الهيئة تستهدف زيادة الإنتاج إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي القطاع اهتمامًا كبيرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أنا الوطن»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الاثنين، أن الهيئة تحرص على الحفاظ على المسطحات المائية وتطوير البحيرات وتطويرها وزيادة الإنتاج، خلال العام الحالي، مشيرًا إلى التطوير الذي تشهده بحيرة المنزلة.

ولفت إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات والحفاظ على الثروة السمكية ومنع الصيد الجائر بالبحيرات المختلفة، موضحًا أن مصر تنتج 2 مليون طن من الأسماك.

وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية أن 80% من الكمية المنتجة استزراع سمكي بنحو مليون و600 ألف طن، و20% من المصادر الطبيعية، متابعًا أنه سيتم الإعلان عن إنشاء 21 موقعًا للأقفاص السمكية على طول البحرين المتوسط والأحمر، خلال الفترة المقبلة.