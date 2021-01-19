تايوان تلغي مهرجان المصابيح مع تزايد إصابات كورونا المحلية

ألغت تايوان اليوم الثلاثاء احتفالا كبيرا خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بعدما أبلغت الجزيرة عن 4 إصابات محلية بكورونا، وهو أكبر ارتفاع يومي بالإصابات المحلية منذ نحو 11 شهرا.



وقالت وزارة النقل والاتصالات التايوانية، إن مهرجان المصابيح التايوانية، وهو احتفال سنوي بمناسبة نهاية العام القمري الجديد القادم في منتصف فبراير، سيتم إلغاؤه هذا العام بسبب كورونا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وقالت الوزارة: "هذا قرار صعب، لكن الوقاية من الوباء هي أولويتنا القصوى".



ويضم المهرجان عادة فوانيس كبيرة الحجم وعروض ألعاب نارية، ويجذب مئات الآلاف من الزوار كل عام، وأصبح نقطة ارتكاز رئيسية للحكومة لجذب السياح من الخارج.



وأوصى وزير الصحة تشين شيه تشونج، بعد فترة وجيزة من إعلان تايوان عن 4 حالات إصابة محلية بكوفيد -19، "بإلغاء الأحداث الكبيرة"، قائلا إن "الوضع تحت سيطرتنا في الوقت الحالي لأنه يمكن تتبع الحالات بوضوح".