يحيى الفخراني عن تكريمه في مهرجان قرطاج: «انكسبت علشان محدش فرحلي»

قال الفنان يحيى الفخراني، إن تكريمه في مهرجان قرطاج عن فيلم خرج ولم يعد، لم يكن متوقعًا، إذ كان من المعتاد أن يتم التكريم للأفارقة أو الأوروبيين في المهرجان.

مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة "dmc"، أنّ ذلك التكريم كان الأول لفنان مصري وعربي، مؤكّدًا أن تكريمه كان بصدفة غريبة.

وأشار إلى أنّه كان متوجهًا من أجل التنزه بعد دعوته لحضور المهرجان، وتابع: "تعرضت لمغص كلوي في تلك الفترة وأصيبت بحصوة أثناء السفر.. اعتذرت لإدارة المهرجان وذهبت لمستشفى القاهرة التخصصي".

وتابع: "ركبولي محاليل ونزلت الحصوة.. كلمت إدارة المهرجان وقولتلهم الحصوة نزلت، قالولي تعالى بكرة.. سافرت ولم أكن أتوقع التكريم".

وأشار إلى تلقيه اتصالًا هاتفيًّا وهو في الفندق، وأبلغته فتاة أنها سكرتيرة المخرج شوكراي وقد كان أحد أهم المخرجين في العالم، وأكمل: "نزلت قابلته وقالي إنت ممثل كويس".

وأفاد بأنه بعد مضي ثلاث ساعات على ذلك، علم بتكريمه في المهرجان، وقال: "نور الشريف فسرلي اللي حصل إنهم مكنوش عاوزين يكرموني وكان هياخد الجائزة عادل إمام وفريد شوقي.. انكسبت علشان لقيت مفيش حد فرحلي.. كلمت لميس جابر (زوجتي) وفكرت ماخدش التكريم، لكن الجائزة كانت مهمة وفي سن صغيرة".

وتابع: "سألت فريد شوقي إنت زعلان إني اتكرمت، لكنه حضني وقالي بالعكس انا فرحان لك.. ولما استلمت الجائزة لقيت عادل إمام وفريد شوقي بيحضنوني وقالولي دي جائزة لمصر".