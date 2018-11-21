أوكرانيا تريد الحصول على سفن حربية ودفاعات جوية من ألمانيا

رغم الرفض القاطع لألمانيا، تواصل أوكرانيا مطالبتها بالحصول على أسلحة ألمانية.

وحدد السفير الأوكراني في برلين الآن أنظمة الأسلحة التي تأمل بلاده في الحصول عليها من ألمانيا للدفاع عن نفسها ضد هجوم روسي محتمل.

وقال السفير أندري ميلنيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يتعلق الأمر في المقام الأول بسفن حربية ألمانية، التي تعد من بين الأفضل في العالم، والتي نحتاج إليها بشكل عاجل للدفاع بقوة عن الساحل الطويل في البحر الأسود وبحر آزوف...هناك حاجة هائلة مماثلة لأحدث أنظمة الدفاع الجوي، والتي تنتجها حاليا شركات أسلحة ألمانية".

وتطلب أوكرانيا أسلحة من ألمانيا منذ سنوات حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد هجوم روسي محتمل - ولكن دون جدوى حتى الآن. ورفض المستشار الألماني أولاف شولتس طلب كييف بوضوح أمس الثلاثاء، وقال: "تتبع الحكومة الألمانية استراتيجية متماثلة في هذه المسألة منذ سنوات عديدة، والتي من بينها أيضا أننا لا نصدر أسلحة فتاكة... لم يتغير ذلك بتغيير الحكومة الذي حدث في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي".

كما رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الطلب أول أمس الاثنين خلال زيارتها لكييف، موضحة أن الموقف تجاه توريد أسلحة والسياسة التقييدية لتصدير الأسلحة يستند أيضا إلى التاريخ الألماني.

وأعرب ميلنيك عن استيائه من هذا التبرير، وقال: "من المدهش أن برلين تستخدم أيضا مسألة المسؤولية التاريخية كحجة لرفض المساعدة العسكرية... يجب أن تُطبق هذه المسؤولية على الشعب الأوكراني الذي فقد ما لا يقل عن ثمانية ملايين شخص خلال الاحتلال النازي الألماني لأوكرانيا"، مضيفا أنه لأمر مؤسف أن "المجتمع الألماني لا يزال يفتقر إلى الحس في هذه القضية".