وكالة أنباء العراق: وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة

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أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً".

وأضاف المصدر، أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة، اليوم الخميس، إقامة مباراة منتخب العراق، أمام نظيره العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، والتي انطلقت في السادس من الشهر الحالي بمشاركة 8 منتخبات هي "العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات واليمن".