شركة رايمنتال الألمانية تعلن استعدادها تسليم 100 دبابة إلى أوكرانيا خلال العام الجاري

أعلنت شركة "رايمنتال" الألمانية، استعدادها تزويد كييف بأكثر من 100 دبابة من طراز "ليوبارد 1و2"، بالإضافة إلى دبابات "تشالنجر 1" البريطانية، خلال العام الجاري.

ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مصادر في صناعة الدفاع قوله: "تستعد الصناعة العسكرية الألمانية لتزويد أوكرانيا بالدبابات. بالإضافة إلى ليوبارد 2، يمكن أيضا إصلاح دبابات ليوبارد 1 وتشالنجر 1 البريطاني ونقلها إلى كييف".

ووفقا للصحيفة، تنتمي هذه المبادرة إلى اهتمام شركة "رايمنيتال"، ويجب أن تساعد في تجنب نقل الدبابات من القوات المسلحة، وأشارت الصحيفة، إلى أن الحديث يدور عن أكثر من 100 دبابة.

وقال مصدر لـ "هاندلسبلات": "بإمكان الشركة شراء وتطوير العشرات من الدبابات البريطانية في عمان، ويمكن تسليم المركبات إلى أوكرانيا هذا العام".

وامتنعت ألمانيا حتى الآن عن تسليم دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وفي الآونة الأخيرة، ازداد الضغط على المستشار الألماني في هذا الشأن بشكل ملحوظ.

ودعا العديد من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي علنا شولتس لقبول القرار، كما استضافت ألمانيا، اليوم الخميس، مناظرة في البوندستاغ حول توريد الدبابات إلى كييف، حيث أشارت فصائل الأحزاب الحكومية المؤيدة لفكرة التوريد إلى أن هذه القضية ستحل في الاجتماع القادم لدول "الناتو" في رامشتاين.

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، عن أمله في اتخاذ قرارات بشأن إمداد كييف بالأسلحة الثقيلة، عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا في 20 يناير الجاري.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.