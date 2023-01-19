ابراهيم عيسى: أي غضب شعبي سيؤدي للفوضى واللي متعلمش من الماضي مجرم

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن أي غضب أو سخط شعبي من الأوضاع يؤدي إلى فوضى والفوضى ليست في مصلحة المواطن، موضحا أن الإطار الحقيقي لما يحدث هو الإصلاح الاقتصادي والسياسي والديني بوعي وخطوات منتظمة وعمق وحماس.

وأوضح عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن أي نوع من السخط المؤدي للانفلات والغضب المؤدي للفوضى والتحالف السقيم ولو بالصمت مع تيارات الإسلاميين كل هذا سيؤدي إلى الجحيم وضد مصلحة المواطن المصري.

وتابع: "المصلحة الحقيقة في الأزمات الاقتصادية في الاستقرار، وطبعا تغيير وزرات وحكومات في إطار الاستقرار، والمجتمعات الهشة اللي زي حالتنا ومفتقدة التنظيم السياسي والعقل النقدي أي غضبة منها هي غضبة إلى الفوضى واللي متعلمش يبقى مجرم في حق نفسه".