قيادي بحماس: نشعر بالامتنان لجنوب أفريقيا لدعوتها ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

أعرب القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، عن شكر الشعب الفلسطيني وتقديره لموقف جنوب أفريقيا بشأن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.



ونقلت وكالة "شهاب" للأنباء، عن أبو مرزوق، قوله: "شعبنا الفلسطيني يشعر بالامتنان والشكر والتقدير لجنوب أفريقيا ورئيسها سيريل رامافوزا، وما قاله نتمنى أن يكون موقف الدول العربية والإسلامية".



وفي سياق متصل، التقى رئيس مكتب العلاقات الدولية في حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، في موسكو.



وتعد هذه الزيارة الثانية لأبو مرزوق إلى موسكو، بعد التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي.



يذكر أنه مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، لجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.



وتقول الدعوى إن "تصرفات إسرائيل كانت بمثابة إبادة جماعية بطبيعتها، وبالتالي انتهكت الدولة التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".