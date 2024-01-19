قالت الفنانة السورية جومانا مراد، إنها تحب السينما كثيرًا، وتشعر بالمتعة الكبيرة خلال عملها الفنية، أنا روحي مصرية ولو خرجت منها بكون مش قادرة.. لا يمكننى الحياة خارج مصر".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، مهنة التمثيل شاقة جدًا وممكن أن لا أرى أولادي لساعات طويلة تصل لـ 36 ساعة.. وبعد ما ارجع أجد نفسي بدخل المطبخ ".

وواصلت:" التمثيل مهنة ذات طبيعة خاصة، والجمال مهم بالنسبة لأي ممثلة وبالطبع يساعد كثيرًا.. بحب اللهجات المختلفة، وأحب الخروج عن نفسي وأمام الكاميرا بتحول".

وتحدثت جومانا عن الفن، قائلة إن المرأة مظلومة كثيرًا في السينما العربية، وخاصة في ظل تراجع البطولات المطلقة للسيدات.