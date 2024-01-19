شدد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة استمرار تراجع مستويات التضخم في سبيل الوصول إلى تحقيق 20 % خلال العام الجاري 2024، قائلا إن «معدلات التضخم بدأت تتراجع».

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى اتخاذ الحكومة عدة قرارات من شأنها أن تساهم في تراجع مستوى التضخم في مصر، منوها إلى تراجع معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر الماضي إلى 35.2 % مقابل 40 % خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء الأخير بإلغاء الرسوم الجمركية على 7 سلع استراتيجية، إلى جانب تشديد الأدوات الرقابية بفرض العقوبات على المخالفين؛ ينعكس بدوره على انخفاض مستويات التضخم.

وأشار إلى فتح البنك المركزي الاعتمادات المستندية أمام استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية والأدوية والمنتجات البترولية مقابل 31 جنيه بسعر السوق الرسمي، موضحا أن شهادات الادخار الجديدة المطروحة من قبل البنوك الحكومية ذات العائد المرتفع 27 % تستهدف امتصاص السيولة من السوق.

وأضاف أن ارتفاع مستويات التضخم والأسعار تؤثر على النسيج الاجتماعي على صعيد ارتفاع الهوة بين الأغنياء والفقراء والطبقات العليا والدنيا من المجتمع، مشيرا إلى بلوغ معدل التضخم خلال يناير 2022؛ 5 %.