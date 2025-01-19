بايدن يمنح عفوا بعد الوفاة للقومي الأسود ماركوس جارفي

منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، عفوا بعد الوفاة للقومي الأسود ماركوس جارفي، كما منح عفوا رئاسيا للناشطين رافي راجبير وكيمبا سميث برادي

وجاء في بيان للبيت الأبيض إن بايدن منح العفو لخمس أفراد، أحدهم بعد وفاته.

وتم تخفيف العقوبات عن شخصين آخرين، حيث أصبح من المقرر الآن أن تنتهي عقوبتهما في 18 فبراير.

وأفاد بيان البيت الأبيض أن "هؤلاء الأشخاص الذين تم منحهم العفو قدموا مساهمات كبيرة في تحسين مجتمعاتهم".

وتم منح العفو للناشط الأسود الشهير ماركوس جارفي بعد وفاته. ويُذكر أن جارفي توفي في عام 1940، بعد أن أمضى ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن بتهمة الاحتيال عبر البريد قبل أن يخفض الرئيس آنذاك كالفين كوليدج عقوبته في عام 1927.

وعادة ما يستخدم رؤساء الولايات المتحدة سلطاتهم في العفو قرب نهاية ولاياتهم.