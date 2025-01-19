نتنياهو يرحب بعودة رفات جندي قٌتل خلال عام 2014

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رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعودة رفات الجندي أورون شاؤل، الذي قٌتل خلال عام 2014 في غزة.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن نتنياهو قال " احتضن أسرة شاؤل وقوات الدفاع، وأهنئ الشاباك وقوات الدفاع على شجاعتهم".

وأوضح أن صور شاؤل وزميله الجندي هادار جولدين، الذي احتفظت حركة حماس أيضا بجثته لما يقرب من تسعة أعوام" موجودة في مكتبه منذ أعوام لتذكرتي بمسؤوليتي لإعادتهم لوطنهم".

وأضاف أن إسرائيل الآن " أكملت مهمة إعادة أرون، ولن نشعر بالراحة أو نصمت لحين إعادة رفات هادار جولدين، وسوف نستمر في العمل على إعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات".