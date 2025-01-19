محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات مهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة

عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعا تنسيقيا؛ لمناقشة الاستعداد لإقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في نسخته السادسة والعشرين، والمقرر إقامته خلال الفترة من 5 حتى 11 فبراير المقبل.

وناقش الاجتماع تخصيص أماكن عروض جديدة لنشر المهرجان في مركزي فايد والقنطرة غرب بجانب قصر ثقافة الإسماعيلية، ومكتبة مصر العامة، وإحدى دور السينما.

وتضم فعاليات هذه الدورة ندوات ثقافية وورش فنية تفاعلية متخصصة للطلبة على هامش المهرجان، وتكريم بعض الشخصيات التي شاركت سابقًا في تلك النوعية من الأفلام التسجيلية والقصيرة، فضلا عن معرض للصور خلال الافتتاح لأهم لقطات الأفلام، وخاصة المصورة في الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، دعمه للمهرجان الذي يعدُّ أحد النوافذ الثقافية والفنية المهمة والتي تهتم بنوعية متميزة من الأفلام، خاصة أن لها قاعدة جماهيرية كبيرة بالمحافظة وينتظرها المهتمين بها، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية أصبحت عاصمة للثقافة والفنون في مطلع عام 2025، لما تتمتع به من مقومات تساعد وترحب أهلها بالأحداث الفنية.

وأوضح "جلال"، أن المحافظة تستعد لإقامة عدد من المهرجانات والأحداث السياحية المهمة، موجها مدير إدارة السياحة بالترويج للمحافظة وتقديم التسهيلات اللازمة لكل الوفود السياحية القادمة من المحافظات الأخرى.

ويشارك بالمهرجان والذي ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، العديد من الفنانين والمخرجين ورواد صناعة الأفلام التسجيلية والروائية من مصر ودول العالم.

ويحرص الكثير من مهتمي الفنون بمتابعته، ومتابعة أفلامه ورسائله الفنية، ويعدُّ مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة وانطلقت أولى دوراته عام ١٩٩١.