تعتزم شركات المحمول العاملة في السوق المصري إطلاق خدمة "واي فاي كولينج" Wi-Fi Calling خلال الساعات المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصال وتوفير حلول مبتكرة لعملائها.

ومن المزمع الإعلان عن تفاصيل الخدمة خلال مؤتمر صحفي غدًا بمقر جهاز تنظيم الاتصالات.

تأتي هذه الخدمة في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات المصري نموًا كبيرًا في استخدام الإنترنت، مما يجعلها إضافة هامة لتحسين تجربة المستخدمين في إجراء المكالمات الصوتية.

ويعتزم جهاز تنظيم الاتصالات الإعلان عن التفاصيل الفنية للخدمة بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

وتتيح خدمة "واي فاي كولينج" للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الإنترنت باستخدام اتصال الواي فاي بدلًا من الاعتماد على شبكة الهاتف المحمول التقليدية، ولكن بنفس رقم العميل وبتكلفة الدقيقة العادية.

وعند تفعيل هذه الخدمة، يمكن للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها باستخدام شبكة الواي فاي في حال كانت الإشارة الشبكية ضعيفة أو غير متاحة، مما يساهم في تحسين جودة المكالمات في الأماكن التي تعاني من ضعف في التغطية.

وتعمل الخدمة عن طريق تحويل المكالمات الصوتية من شبكة الهاتف المحمول إلى شبكة الإنترنت عبر الواي فاي. عندما يكون الهاتف متصلًا بشبكة واي فاي، يتم توجيه المكالمات إلى الإنترنت بدلًا من الشبكة التقليدية، وبذلك تضمن الخدمة تحسين جودة المكالمات وتقليل التداخل أو الانقطاع الذي قد يحدث بسبب ضعف الإشارة في الشبكة. وتستخدم الخدمة تكنولوجيا VoIP (الصوت عبر الإنترنت)، التي تسمح بإجراء المكالمات باستخدام الإنترنت سواء من خلال تطبيقات خاصة أو من خلال الخدمة المدمجة في الهاتف نفسه.

من خلال هذه الخدمة سيتمكن المستخدمون من تحسين جودة المكالمات في المناطق التي تعاني من ضعف في التغطية الشبكية، مثل الأماكن المغلقة أو المناطق النائية. كما ستساهم خدمة "واي فاي كولينج" في تقليل التداخل والانقطاعات التي قد تحدث أثناء المكالمات في حال كانت الإشارة الشبكية ضعيفة.

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المستخدمون من توفير استهلاك البيانات على شبكة الهاتف المحمول، حيث يمكنهم إجراء المكالمات عبر الواي فاي دون الحاجة إلى استهلاك باقة البيانات الخاصة بهم.