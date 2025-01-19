محافظ شمال سيناء يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لبحث زيادة المساعدات لغزة

استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مساء اليوم الأحد، الينا بان وفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وجون لوك تونجلت مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط شمال إفريقيا مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا)، ومحمود المجدلاوي، مسئول أول الشئون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النيران بقطاع غزة، وبدء تدفق المساعدات لمناقشة الاستعدادات لزيادة المساعدات خلال الأيام القادمة.

وأشاد الوفد، بدور مصر الفاعل في حل الأزمة وحجم العمل المقدر في دخول المساعدات.