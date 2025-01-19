تطبيق تيك توك يعلن أنه بصدد استعادة الخدمة للمستخدمين في أمريكا

أعلن تطبيق تيك توك إنه بصدد استعادة الخدمة للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إنه سيوقع على أمر تنفيذي غدا الاثنين لتأجيل الحظر الأمريكي على تتيك توك.

وأعلن ترامب عن القرار في منشور على حسابه بموقع سوشيال تروث، اليوم الأحد، في الوقت الذي استيقظ فيه ملايين مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة ليكتشفوا أنهم لم يعد بإمكانهم الوصول إلى تطبيق أو منصة تيك توك.

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وأزالت شركتا جوجل وأبل التطبيق من متاجرهما الرقمية امتثالا لقانون اتحادي يلزمهما بالقيام بذلك إذا لم تقم الشركة الأم لتيك توك، شركة بايت دانس، ببيع عملياتها في الولايات المتحدة إلى مشتري معتمد بحلول اليوم الأحد.

وقال ترامب في منشوره: "أطلب من الشركات ألا تسمح لتيك توك بالتوقف عن العمل".

وأضاف: "سأصدر أمرا تنفيذيا، غدا الاثنين، لتمديد الفترة الزمنية قبل دخول قيود القانون حيز التنفيذ، حتى نتمكن من إبرام صفقة لحماية أمننا القومي. كما سيؤكد الأمر التنفيذي أيضا على أنه لن يكون هناك أي مسئولية على أي شركة ساعدت في منع تيك توك من التوقف عن العمل قبل إصداري هذا الأمر".

وتابع بايدن: "إن الأمريكيين يستحقون رؤية حفل تنصيبنا المثير، غدا الاثنين، بالإضافة إلى أحداث ومحادثات أخرى".