الأمم المتحدة تكثف الاستعدادات لتقديم المساعدات إلى غزة

قال مهند هادي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، يوم السبت إن هناك استعدادات مكثفة لتقديم المساعدات إلى غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ.

وأكد هادي أن الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون للاستفادة من هذه الفرصة لتقديم مساعدات كبيرة.

وأشار هادي في بيان إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن تنفيذ المكونات الإنسانية في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير الإمدادات "بما في ذلك المياه، والطعام، والإمدادات الصحية، والمأوى للناس في غزة، والإفراج المنتظر عن المحتجزين".

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غزة (06:30 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، وفقًا لما قاله الوسيط القطري. وسيتوقف القتال بعد 15 شهرا من الحرب، ويتضمن الإفراج عن العشرات من الرهائن الذين تحتجزهم الجماعات المسلحة في قطاع غزة ومئات الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.