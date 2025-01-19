«وحيد في المنزل» أول عروض فرقة سامح حسين

يُنشيء الفنان سامح حسين، فرقة مسرحية ويقدم أول عروضها "وحيد في المنزل" في السابع من فبراير المقبل، ويستمر العرض حتى التاسع منه، على مسرح باخرة "الملكة اليزابيث" في دبي.

ومن المقرر أن يتم تقديم العرض في مصر بعد رحلته في دبي، ويدور العرض في إطار كوميدي اجتماعي حول التفكك الأسري في المجتمع.

والعرض بطولة سامح حسين، وإيمان غنيم، وعبدالمنعم رياض، ومحمد يوركا، ومحمد مصطفى تيكا، وباسم سليمان، وسهيلة الأنور، ومن تأليف وإخراج عمرو حسن، وديكور وأزياء أحمد شلبي، وموسيقى وألحان زياد هجرس، وأشعار طارق علي، وتوزيع موسيقي مصطفى حافظ، ومدير إنتاج ميدو، وتصوير وتصميم بوستر أحمد نور، ومساعد مخرج حسن علي، ومخرج منفذ أشرف عمرو.