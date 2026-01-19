مقتل 21 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بعد تصادم قطارين في إسبانيا

لقي 21 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب نحو 30 آخرين بجروح خطيرة بعد تصادم قطارين جنوبي إسبانيا، حسبما صرح وزير النقل الأسباني أوسكار بوينتي في وقت مبكر من اليوم الإثنين.

وذكرت شركة تشغيل السكك الحديدية الإسبانية "رينفي" أن قطارين فائقَي السرعة خرجا عن مسارهما يوم الأحد في حوالي الساعة 7:40 مساءً (1840 بتوقيت جرينتش) بالقرب من بلدة أداموز في مقاطعة قرطبة الأندلسية.

وقالت السلطات إن نحو 100 شخص أصيبوا، 30 منهم في حالة خطيرة.

وخرج قطار فائق السرعة تابع لشركة "إيريو"، التي تديرها شركة "ترينيتاليا" الإيطالية، عن مساره أثناء رحلته من مالقة إلى مدريد، واستقر على المسار المجاور. ونتيجة لذلك، خرج قطار فائق السرعة قادم في الاتجاه المعاكس تشغله شركة "رينفي" الإسبانية عن مساره أيضا، وفقا لخدمات الطوارئ نقلاً عن مشغل شبكة السكك الحديدية "أديف ".

وقال مسؤولون إن أحد سائقي القطارين من بين القتلى. وأفادت إذاعة "أرتي في إي" الرسمية، نقلا عن خدمات الطوارئ، أن العديد من الركاب حوصروا داخل القطارين بعد الحادث.

وقد تم تعليق حركة المرور على المسار المهم الواصل بين مدريد ومنطقة الأندلس حتى يوم الإثنين على الأقل. ولا يزال سبب الحادث غير واضح.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنها "ليلة حزن عميق" للبلاد.

وكتب باللغة الإسبانية على منصة إكس: "أود أن أعرب عن أحر تعازي لأسر وأحباء الضحايا. لا توجد كلمات يمكن أن تخفف من هذه المعاناة الكبيرة، لكنني أريدكم أن تعرفوا أن الأمة بأكملها تقف إلى جانبكم في هذا الوقت العصيب".

وأضاف: "تعمل جميع خدمات الطوارئ بلا كلل وبشكل منسق".

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تعازيها للضحايا في منشور على منصة إكس.

وكتبت باللغة الإسبانية: "أتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين. أنتم في خواطري الليلة".