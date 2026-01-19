الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 5% في عام 2025 مدعوما بالصادرات القوية

أعلنت الصين اليوم الاثنين أن اقتصادها نما بمعدل سنوي قدره 5% في عام 2025، مدعوما بصادرات قوية على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت الحكومة الصينية أن النمو تباطأ إلى معدل 5ر4% في الربع الأخير من العام. وكان هذا أبطأ نمو ربع سنوي منذ أواخر عام 2022، خلال جائحة كوفيد-19. وقد نما الاقتصاد، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بمعدل سنوي قدره 8ر4% في الربع السابق.

ويحاول القادة الصينيون تحفيز نمو أسرع بعد أن أدى الركود في سوق العقارات والاضطرابات الناجمة عن الجائحة إلى تداعيات في مختلف أنحاء الاقتصاد.