سكرتير عام الجيزة يتابع الاستعدادات الخاصة بالتدريب العملي المشترك صقر ١٦٤

في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتابعة الاستعدادات الجارية للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 164».

عقد الأستاذ محمد نور السكرتير العام للمحافظة اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالتدريب والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2026، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع جاهزية مختلف الأجهزة للتعامل مع المواقف الطارئة.

جاء ذلك بحضور العميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، والأجهزة المختصة، وممثلي أجهزة المدن الجديدة.

وأشار السكرتير العام إلى أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على مدى جاهزية التجهيزات الخاصة بالتدريب العملي المشترك «صقر 164»، والتأكد من تكامل الأدوار بين جميع الجهات المشاركة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالخطط الموضوعة وتنفيذ جميع التعليمات بدقة لإنجاح المشروع.

وأضاف أن الاجتماع يستهدف أيضًا إنشاء وتحديث قاعدة بيانات متكاملة لمجابهة أي أزمات أو كوارث محتملة، في إطار ما تقوم به إدارة الأزمات بشكل دوري بالتنسيق مع المديريات والأجهزة المختصة، بما يضمن سرعة التعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.

وشهد الاجتماع استعراضًا موسعًا للجانب الفني للأجهزة والمديريات الخدمية والوقوف على الإمكانيات المتاحة، إلى جانب عرض نماذج محاكاة لبعض الأزمات التي حدثت بالفعل وسبل التعامل معها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التدريب ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة.