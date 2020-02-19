«الزراعة» تحدد أبرز الإرشادات لأشجار الموز لمواجهة المناخ المتغير

أصدرت وزارة الزراعة تقريرا تضمن الإرشادات والتوصيات التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، بشأن أشجار "الموز" التى تحتاج إلى رعاية خاصة خلال موسم الشتاء وتتضمن أنه يجب على المزارعين الإلتزام بنصائح وإرشادات الزراعة لحماية "سوباطات" الموز من أضرار المناخ المتغير والصقيع.

وكشف تقرير أصدرته الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، عن مجموعة من النصائح والارشادات التى يجب اتباعها من قبل مزارعى الموز خلال شهر يناير الجارى، وذلك لحماية المحصول من البردودة الشديدة ونزول الصقيع حيث تؤدي إلى خسائر كبيرة فى المحصول وتتضمن الاتى:

• يجب على مزارعي الموز خلال الأيام الحالية، الإهتمام بتكيس "السوباطات" وذلك اكي تحميها من إنخفاض درجة الحرارة والصقيع، إضافة إلي أنه "الكيس" الذى يتم وضعه بمنع احتكــاك الأوراق بالأصابع أثناء فترة نمو السوباطة، بجانب أن أكياس السوباطات تعمل على تقليل الفترة من التزهير وحتى جمع الثمار بعد أيام من 10 لـ 15 يوم، منوها علي أنه يتم تغطية اللسوباطات بأكياس من مادة "البولى اثيلين الزرقاء".

• يجب على مزارعى الموز، العمل على حماية الخلفات الصغيرة أثناء الشتاء، وذلك عن طريق ترك النباتات التي قطعت سباطاتها بجوارها خلال فصل الشتاء للموسم القادم، علاوة على إنتقال بعض العناصر الغذائية للكورمة الموجودة أسفل سطح التربة ويتم البدء بعد ذلك في قطع النباتات على إرتفاع 100 سم من سطح التربة.

• علي مزارعي الموز، الاستمرار في جمع المحصول وتعـديل السنادات والإستمرار فى تجهيز جور النباتات الغائبة، إضافة إلي الرى طبقا لإحتياج النبات مع عدم الإسراف في المياه.

• يجب على مزارعى الموز ايضا، إضافة السماد العضوي مع السوبر فوسفات وتقليبة خلال العزقة الشتوية إذا لـم تتم قبل ذلك، إضافة إلي فحص وإزالة النباتات المصابة بتورد القمة والتبرقش إن وجدت.