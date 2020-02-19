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قرار نهائي بإخلاء سبيل الداعية السلفي أبو إسلام

الداعية السلفي أبو إسلام
الداعية السلفي أبو إسلام
محمد فرج
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 7:59 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 7:59 م

قررت محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الداعية السلفي الشهير مالك قناة الأمة الدينية سابقا، أحمد محمود عبد الله، الشهير بالشيخ "أبو إسلام"؛ في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة.

كانت نيابة الوايلي قررت إخلاء سبيل المتهم واستأنفت النيابة، وهو الاستئناف الذي تم رفضه، ليصبح قرار إخلاء سبيل المتهم نهائيا، وفقا لما أورده المحامي خالد المصري.

يذكر أن المتهم انضم لتلك القضية بعدما خرج من السجن بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات في الحكم البات من محكمة النقض، لإدانته بحرق الإنجيل وازدراء الأديان وتكدير الأمن العام وذلك خلال المظاهرات أمام السفارة الأمريكية في القاهرة احتجاجا على فيلم مسيء للنبي محمد في سبتمبر 2012.


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