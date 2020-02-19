الفخفاخ: الحكومة الجديدة تكونت من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل الحكومة الجديدة، قائلًا إنها تركيبة حكومية تسعى أن تنال مجلس نواب.

وأضاف «الفخفاخ»، خلال إعلان تشكيل الحكومة، مساء الأربعاء، أن «فترة المشاورات رغم الصعوبات التي واجهتاها إلا أنها مثلت حالة ديمقراطية راقية أظهر فيها الجميع درجة عالية من المسؤولية»، مشيرًا إلى انتهائها بتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح أن الحكومة تكونت من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته، متابعًا أنها «مبنية على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية غايتها ضمان الاستقرار وتوفير فرص النجاح وإعادة الأمل والثقة للشعب».

وأكد رئيس الوزراء التونسي المكلف التزامه بأن تكون الحكومة، بعد نيلها الثقة، «حكومة لكل التونسيين والتونسيات، توحد ولا تفرق في خدمة الشعب والوطن»، موضحًا أنها تضم قيادات من أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة.

وتقدم بالشكر للرئيس التونسي، قيس سعيد، على الثقة التي وضعها فيه، وكل المساهمين في إنجاح المسار من؛ الأحزاب السياسية والمنظمات التونسية، والشخصيات الوطنية؛ لالتزامها بنهج الحوار ومساعيها لإنجاح المشاورات وانخراطها في بناء تونس المستقبل بإرادة قوية وصلبة.