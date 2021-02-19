اعتصام أهالي ضحايا انفجار بيروت احتجاجا على نقل التحقيق من القاضي صوان

نفّذ عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الماضي اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، اليوم الجمعة، احتجاجاً على تنحية القاضي فادي صوان من التحقيق بانفجار المرفأ إلى قاض آخر لم يتم تعيينه حتى الآن.



وقال رامز حطيط المتحدث باسم أهالي ضحايا تفجير 4 أغسطس الماضي في تصريح له خلال الاعتصام" تعرضنا أمس لتفجير للتحقيق وتفجير للعدالة، وتفجير للحقيقة والحق في لبنان".



وطالب بتعيين قاض عدلي اليوم قبل الغد، مضيفاً " نطالب أن تتوفر فيه صفات كالنزاهة والشجاعة وعدم التسييس، سوف نقبل بالأمر الواقع ولكن سوف نجعل القاضي الجديد يعمل تحت الضغط".



وأعلن عن استمرار التحركات التصعيدية في الشارع.



كانت محكمة التمييز الجزائية قد أصدرت أمس الخميس قراراً قضى بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان ورفع يده عنها.



وتبلغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان صباح اليوم الجمعة، قرار محكمة التمييز الجزائية بكف يده عن النظر بدعوى إنفجار المرفأ.



وعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا برئاسة رئيسه القاضي سهيل عبود، اليوم الجمعة للبحث في قرار محكمة التمييز الجزائية الذي قضى بتنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن ملف انفجار مرفأ بيروت، واختيار قاض بديل لتولي هذه المهمة بالاتفاق مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي ستقترح الاسم المرشح لهذه القضية.



وكان القاضي صوان قد ادعى في10 ديسمبر الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.



وفي17 ديسمبر الماضي علق القاضي صوان التحقيقات بعد طلب مقدم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل للإرتياب المشروع وتعيين محقق آخر، إلى محكمة التمييز بكف يده عن الملف.