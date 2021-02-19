نتانياهو: إسرائيل تتمسك بالتزامها بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

نتنياهو: موقف إسرائيل من الاتفاقية النووية لم يتغير.. ونجري حوارا مع الولايات المتحدة في هذا الشأن

أعلن ‏مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل تتمسك بالتزامها بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، مؤكدًا أن موقفها من الاتفاقية النووية لم يتغير.

وحسبما ذكرته الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الجمعة، قال نتنياهو، إن إسرائيل تؤمن بأن العودة إلى الاتفاقية السابقة ستمهد فقط الطريق أمام إيران نحو امتلاك ترسانة نووية.

ولفت إلى أن إسرائيل تجري حوارًا متواصلًا مع الولايات المتحدة بخصوص هذا الشأن.

https://twitter.com/Israelipm_ar/status/1362723649120264196?s=19