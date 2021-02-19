قضت محكمة ألمانية بسجن رجل من مدينة زولينجن غربي ألمانيا ستة أعوام وثلاثة أشهر لتحرشه بأطفاله جنسيا.



وتم القبض على الرجل (39 عاما) خلال الصيف الماضي أثناء إقامة معسكر في مدينة روزرات بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد.



وقال القاضي كارستن بريمر في محكمة فوبرتال الإقليمية اليوم الجمعة: "كان يعرف بالضبط ما كان يفعله".



وقد أدلى المتحرش بالأطفال باعتراف كامل واعترف أيضا بمشاركة ستة من المشتبه فيهم له في جريمته.



كان الرجل عضوا بشبكة أكبر لممارسة الجنس مع الأطفال عبر اتصالات بشبكتين كبيرتين تنظمان التحرش بالأطفال في مدينتي مونستر وبيرجيش جلادباخ.



وجاء في الحكم أن الرجل تحرش بابنته وهى فى سن التاسعة من عمرها، ثم تسببت مجموعة الدردشة الخاصة في زيادة حماسته للجريمة وتفاقم الأمر.



وعلى الرغم من أنه كان بالفعل موضع شك وأن منزله خضع للتفتيش، إلا أنه بدأ أيضا التحرش بإبنه كذلك.



ولم يدخل الحكم حيز التنفيذ بعد.