ألمانيا: إطلاق سراح واحد من 3 أشقاء سوريين يشتبه في صلتهم بالإرهاب

أطلقت السلطات الألمانية سراح واحد من ثلاثة أشقاء سوريين تم القبض عليهم بتهمة الاشتباه في أنهم يخططون لشن هجوم إرهابي إسلاموي.

وأعلن مكتب المدعي العام في مدينة ناومبورج اليوم الجمعة أن الرجل البالغ من العمر 40 عاما، والذي تم اعتقاله خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوفنابخ، تم إطلاق سراحه اليوم، موضحا أنه لم يتم إثبات وجود اشتباه مُلح ضده.

وفي المقابل، أضاف المكتب أن التحقيقات لا تزال جارية بشأنه.

وبحسب البيانات، كان يشبته في مشاركة الرجل في الإعداد لعمل عنف جسيم يشكل خطرا على أمن الدولة. وقال المدعي العام في ناومبورج إنه تم العثور في شقة واحد من شقيقيه في مدينة ديساو الألمانية وفي الدنمارك على أدوات يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات.

ووفقا للبيانات، فإن تقييم الأدلة لم يسفر عن وجود أدلة كافية على تورط المتهم تستلزم التحفظ عليه. وبناء على ذلك، تقدم مكتب المدعي العام بطلب إلغاء أمر إيداعه الحبس الاحتياطي.

وعلم مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي بالثلاثي بعد أن طلب أحد الإخوة في بولندا شراء خمسة كيلوجرامات من كل من مسحوق الألمنيوم والكبريت وتوصيلها إلى مدينة ديساو-روسلاو في ولاية سكسونيا-أنهالت.