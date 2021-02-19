إثيوبيا وجنوب السودان توقعان اتفاقا عسكريا وسط توتر إقليمي

وقعت حكومتا إثيوبيا وجنوب السودان، اليوم الجمعة، اتفاق تعاون عسكري في عدد من الملفات الثنائية تهم المؤسسات العسكرية بين البلدين.



جاء توقيع الاتفاق على هامش اجتماع دوري مشترك لقادة الأركان في البلدين في دورته الـ11 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفقا لوكالة الرسمية الإثيوبية.



وقع الاتفاقية، رئيس الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، ومن جنوب السودان الجنرال جونسون جمعة أوكوت رئيس هيئة الأركان بجيش دفاع جنوب السودان.



وتشمل الاتفاقية تبادل المعلومات الأمنية العسكرية، والتعاون في الحد من تهريب البشر والأسلحة عبر الحدود، فضلا عن تعزيز الدبلوماسية العسكرية، ودعم بعضهما بعضا في مختلف الأنشطة العسكرية والتعليم والتدريب.



يأتي اتفاق التعاون العسكري اليوم بين إثيوبيا وجنوب السودان، ضمن حراك كبير تشهده علاقات البلدين في الفترة الأخيرة، خاصة في مجالي الأمن والشرطة لينضم لهما التعاون العسكري.



كما تأتي الاتفاقية وسط توتر إقليمي بين دولتي السودان وإثيوبيا واشتباكات حدودية متقطعة.