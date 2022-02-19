مستشار ألمانيا أمام مؤتمر ميونخ: ثمة حرب تلوح في أوروبا من جديد

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بعدم وجود تهدئة في الصراع الأوكراني.

وفي كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، قال شولتس اليوم السبت: "ثمة حرب تلوح في أوروبا من جديد".

ورأى شولتس، أن تحديات عالمية أخرى مثل مكافحة جائحة كورونا ومكافحة التغير المناخي تراجعت في النقاش العام لتأتي خلف هذا التحدي، لكنه أشار إلى أن مثل هذه التحديات أيضا تحتاج بشكل عاجل إلى رد.

وتأتي كلمة شولتس أمام مؤتمر ميونخ للأمن بعد مضي أربعة أيام على المحادثات التي أجراها في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سبل نزع فتيل الصراع الأوكراني.