علق وليد العطار المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" بتعديل مواعيد مباراتي مصر أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في استاد القاهرة يوم 25 مارس المقبل، فيما تُلعب مواجهة الإياب في داكار يوم 29 من الشهر ذاته. طالع التفاصيل

وقال العطار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مسافة السفر بين القاهرة وداكار طويلة جدًا، فبمجرد أن تم إعلان مواعيد مباراتي تصفيات كأس العالم، اجتمعنا مع كيروش وطلب منا التحرك نحو تقديم طلب تأخير لقاء الإياب، وبالفعل أرسلنا طلبًا للاتحاد الإفريقي وتمت الموافقة عليه".

وواصل: "عقدت مع كيروش جلسة إدارية، وتحدثنا عن مكان التدريبات وموعد تجمع المنتخب وهكذا، أما الأمور الفنية مع حازم إمام".

وتابع: "لم يحدث أن تطرقنا للحديث عن تعديلات في الجهاز المعاون له، وكل ما يُثار عن تغيير في عناصر الجهاز الفني لمنتخب مصر غير صحيح تمامًا، وأدعو الإعلام أن يغلق الحديث عن هذا الأمر".

وبسؤاله هل تم صرف مكافأة بطولة أمم إفريقيا؟: "الأموال لم تصل بعد من الاتحاد الإفريقي، وأعتقد ستصل الشهر المُقبل".

وحول منصب عصام عبد الفتاح الآن: "هو رئيس لجنة الحكام، وقدم خطة تطوير منظومة التحكيم، وتم نقاش جزء منها الأسبوع الماضي وسنناقش الجزء الأخر الأسبوع المُقبل".

وما هو الموقف الرسمي بشأن بطولة كأس مصر النسخة الماضية؟: "هذا من ضمن الملفات التي سوف يتم مناقشتها الأسبوع المُقبل، وعامر حسين يضع السيناريوهات بشأن هل تُستكمل أم لا، وسنعرض الموقف مع الشركة الراعية".