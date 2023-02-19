عصيان مدني في أنحاء مختلفة بالقدس تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

عم الإضراب الشامل، اليوم الأحد، عددا من البلدات في محافظة القدس المحتلة، تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية والحراك الشبابي، تنديدا بسياسة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأُغلقت مداخل مخيم شعفاط والعيسوية وعناتا والرام، من الساعة الثالثة فجرا، كما دعت القوى إلى مقاطعة الاحتلال بشتى الطرق، كما دعت العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

ويأتي العصيان المدني كرد من المواطنين في القدس المحتلة على جرائم حكومة الاحتلال اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكافة المحافظات من قتل واعتقالات وهدم للمنازل، بالإضافة إلى ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم شعفاط وبلدة عناتا من تنكيل وقمع واعتداءات يوميا على حاجز شعفاط العسكري.