 السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تحاول تبرير أفعالها بتأجيج الأزمة الأوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تحاول تبرير أفعالها بتأجيج الأزمة الأوكرانية

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 10:30 ص | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 10:30 ص

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تحاول تبرير أفعالها، بتأجيج الأزمة الأوكرانية عبر مزاعمها بارتكاب روسيا جرائم ضد الإنسانية.

وقال أنطونوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن واشنطن تزود كييف بالأسلحة الثقيلة ومعلومات استخباراتية، فضلا عن تدريب عسكرييها، مشيرا إلى تغاضيه عن استخدام قوات كييف ذخيرة محظورة وقتلها عدد من الأسري الروس وغيرها من الفظائع.

وأضاف السفير الروسي لدى واشنطن أن مزاعم المسئولين الأمريكيين بارتكاب موسكو جرائم حرب في أوكرانيا، ما هي إلا محاولة لشيطنة روسيا في إطار الحرب الهجينة ضدها.


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